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Зеленский впервые с начала СВО прибыл в одну европейскую страну

Владимир Зеленский впервые с начала спецоперации прибыл в Венгрию

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский впервые с начала специальной военной операции (СВО) прибыл в Венгрию. Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Украина».

По его данным, Зеленский примет участие в саммите Европейского политического сообщества, который проходит в Будапеште.

Украинский президент намерен дать комментарии для СМИ после проведенных в Венгрии встреч.

Зеленский до этого заявлял о подготовке Киевом и Будапештом документа, который закрепит намерение Венгрии не блокировать приглашение Украины в Североатлантический альянс. По его словам, в этом документе будет зафиксирована общая позиция двух стран по ряду спорных вопросов, включая положение венгерского меньшинства на Украине.

В октябре Зеленский посетил Германию. Там он провел встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Перед переговорами на брифинге украинский президент заявил, что желает завершить конфликт с Россией не позднее 2025 года.

Ранее Зеленский отказал генсеку ООН в посещении Украины.

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