Песков заявил, что санкции США против RT «граничат с безумием»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал американские санкции против RT и информацию о том, что США попросили Индию ввести ограничения в отношении российских СМИ.

«Что касается атаки и санкций, которые введены против всего холдинга — можно сказать, что это было бы смешно, если бы не было так грустно. Они граничат просто с каким-то безумием», — сказал Песков.

Он отметил, что в Кремле считают недопустимыми нападки на медиа.

«Эти нападки на средства массовой информации, нападки на журналистов — это лишний раз подчеркивает, что американцы способны на все. Способны зайти как угодно далеко в подавлении России», — отметил представитель Кремля.

4 сентября минфин США ввел санкции в отношении RT и главного редактора телеканала Маргариты Симоньян. 13 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что медиагруппа «Россия сегодня» и пять ее дочерних компаний, включая RT, являются подразделением российской разведки. В RT, как утверждает он, якобы было внедрено подразделение, которое занималось поиском информации, сбором средств для российских военных, манипуляцией выборами и ослаблением поддержки Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что действия Вашингтона в отношении российских СМИ не останутся без ответа.

Позднее стало известно, что министерство иностранных дел Индии отказалось вводить санкции против российских средств массовой информации, включая телеканал RT, несмотря на соответствующую просьбу со стороны официальных лиц в Вашингтоне.

Ранее в МИД России объяснили, почему коллектив RT смеется над властями США.