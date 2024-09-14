США обвинили российские СМИ в шпионаже. Против них начата «дипломатическая кампания» США ввели санкции против трех структур RT

Медиагруппа «Россия сегодня» и пять ее дочерних компаний, включая RT, являются подразделением российской разведки, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. В RT, по его данным, было внедрено подразделение, которое занималось поиском информации, сбором средств для российских военных, манипуляцией выборами и ослаблением поддержки Украины. В ответ на это США ввели против предполагаемых шпионов санкции и объявили о дипломатической кампании по борьбе с угрозой. «Не зря прожила жизнь», заявила главред RT Маргарита Симоньян.

Медиагруппа «Россия сегодня» и пять ее дочерних компаний, включая RT, фактически являются подразделением российской разведки. Это заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед журналистами в Госдепартаменте.

«RT обладает кибервозможностями и участвует в тайных операциях по сбору информации и в военных закупках. [Весной 2023 года] Российское правительство внедрило в RT подразделение с возможностями проведения киберопераций и связями с российской разведкой», — рассказал Блинкен.

По его словам, руководство RT обо всем знало. Подразделение, внедренное в RT, ведет сбор информации, которая затем поступает в российские спецслужбы, СМИ, «наемнические группы» и государственные органы, утверждает госсекретарь.

«Одним из проектов является крупная онлайн-краудфандинговая программа, запущенная в RT и через каналы социальных сетей, для сбора средств и военной экипировки и вооружений для российских военных на Украине. Это снайперские винтовки, глушители, бронежилеты, приборы ночного видения, беспилотники, радиооборудование, дизель-генераторы», — рассказал Энтони Блинкен.

Он добавил, что RT действует в координации с «традиционными» российскими разведывательными службами, чьи агенты «манипулировали ходом выборов» в США и в остальном мире. Отдельно Блинкен упомянул предстоящие выборы в Молдавии (пройдут в октябре 2024 года), где, как он считает, российские спецслужбы попытаются устроить беспорядки.

Госсекретарь объявил о введении санкции в отношении трех юридических и двух физических лиц (среди них генеральный директор «России сегодня» Дмитрий Киселев).

Начинается дипломатическая кампания

«Соединенные Штаты, Великобритания и Канада начинают совместную дипломатическую кампанию, чтобы сплотить союзников и партнеров по всему миру, чтобы присоединиться к нам в борьбе с угрозой, которую представляют RT и другие механизмы российской дезинформации и скрытого влияния», — также объявил Энтони Блинкен.

Он сообщил о поручении американским дипломатам по всему миру поделиться собранными доказательствами о причастности RT к разведывательной деятельности и дезинформации.

«Теперь каждое правительство будет решать, как реагировать на эту угрозу. Но мы призываем каждого союзника, каждого партнера начать с того, чтобы относиться к деятельности RT так же, как они относятся к другой разведывательной деятельности России в пределах своих границ», — сказал Энтони Блинкен.

Он пообещал «решительно реагировать» на подрывную деятельность RT.

«Великий судья Верховного суда США Луис Брандис однажды сказал, что солнечный свет — лучшее дезинфицирующее средство. RT хочет, чтобы его новые возможности тайной разведки, как и его давние усилия по пропаганде и дезинформации, оставались скрытыми. Наше самое мощное противоядие от российской лжи — правда. Она проливает яркий свет на то, что Кремль пытается сделать под покровом темноты. Принятие мер совместно с нашими союзниками и партнерами для устранения этой угрозы нашим демократиям — это эффективный способ дать отпор. И сегодня мы делаем важный шаг в этом направлении», — заключил Энтони Блинкен.

Присутствовавший на брифинге спецпосланник и координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин заявил, что «ложь, распространяемая RT», стала причиной слабой поддержки Украины.

«Одна из причин — не единственная причина, но одна из причин — почему весь мир не так сильно поддерживает Украину, как, казалось бы, он должен был после вторжения России на Украину и нарушения основного правила международной дипломатической системы, системы международных отношений, заключается в широком масштабе деятельности RT и его охвате. Пропаганду, дезинформацию и ложь распространяют среди миллионов, если не миллиардов людей по всему миру», — заявил Рубин.

Он также обвинил RT в желании «выигрывать выборы» в Аргентине, Германии и Франции.

«Седая ночь» и «идиоты»

В США должна появиться новая профессия — специалист по введенным против России санкциям, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Кто-то же должен следить за тем, чтобы санкции хотя бы не повторялись. А то по второму кругу уже пошли с RT. «И снова седая ночь», как говорится», — написала она в своем Telegram-канале.

Комментируя слова о том, что работа RT стала причиной слабой поддержки Украины, главред канала Маргарита Симоньян написала, что «не зря прожила жизнь».

«Американские спецслужбы раскопали, что мы помогаем фронту. Мы же это открыто делаем, идиоты. Прислать список, сколько чего закупили и отправили? Мы это регулярно публикуем, если че», — также написала Симоньян.

4 сентября Министерство финансов США ввело санкции против RT из-за «попыток Москвы повлиять на президентские выборы». Под рестрикции попали 10 физических лиц и две организации. Ограничения ввели в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и пяти ее дочерних структур: РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik.

Сообщалось также, что сотрудники спецслужб США приходили с обыском к сотруднице RT.