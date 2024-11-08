Эрдоган заявил о возможности быстрого решения украинского конфликта

Конфликт на Украине можно быстро завершить, если администрация избранного президента США Дональда Трампа покажет соответствующую волю и намерение. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам своих визитов в Киргизию и Венгрию, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu.

По его словам, усилия ряда стран Запада во главе с Соединенными Штатами по прекращению украинского конфликта ускорят его урегулирование. Глава государства отметил, что Турция «с самого начала» выбрала «сторону мира», она проигнорировала попытки склонить ее встать на сторону России или Украины. Кроме того, Анкара поддерживала контакт с Москвой и Киевом, обратил внимание он.

«Мы также увидели, что Запад недостаточно разделяет нашу уверенность в том, что данную проблему можно решить посредством дипломатии. Если мы увидим, что администрация США в эпоху Трампа подходит к этому вопросу с позиций урегулирования, то мы легко сможем положить конец этой войне», — сказал Эрдоган.

7 ноября журнал Time со ссылкой на бывшего высокопоставленного американского чиновника написал, что Трамп должен первым сделать России предложение по Украине.

24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова рассмотреть любые варианты мирных договоренностей по Украине, исходя из реалий, которые складываются на земле. Однако, по словам российского лидера, Киев не пойдет на переговоры, в том числе и потому, что их начало привело бы к необходимости отмены военного положения и проведения выборов президента.

Ранее Эрдоган признал неудачу Запада на Украине.