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В США заявили, что Трампу придется сделать первый шаг для сделки с Россией

Time: Трампу придется сделать первый шаг в сторону Путина

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Evan Vucci/AP

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп должен первым сделать России предложение по Украине. Об этом сообщил журнал Time со ссылкой на бывшего высокопоставленного американского чиновника.

Собеседник издания отметил, что если Трамп решит, что хочет заключить сделку с российским президентом Владимиром Путиным, Москва будет заинтересована в этом.

«Я уверен, что у них есть много предложений по этому поводу. Но они не собираются отвечать, пока США не решат, что они хотят предложить. Другими словами, именно Трамп должен будет сделать первый шаг в направлении Путина», — сказал экс-чиновник.

Time считает, что Москва не спешит заключать сделку, так как по всей линии фронта, особенно в восточной части Донбасса, российские войска в 2024 году добились успехов.

Накануне Путин заявил, что высказывания Трампа в ходе предвыборной кампании о восстановлении отношений с Россией и по российско-украинскому конфликту заслуживают внимания.

Ранее Путин поздравил Трампа с победой на выборах.

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