Запад не смог достичь желаемых целей на Украине, несмотря на всевозможную поддержку, которая оказывалась на протяжении всего вооруженного конфликта. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

По словам турецкого лидера, мир стремительно меняется, и в этих условиях крупнейшие мировые державы солидаризируются — например, Россия и Китай.

«Запад оказывает Украине всевозможную поддержку, как денежную, включая оружие и боеприпасы. Несмотря на всю эту поддержку, они пока не достигли на Украине того результата, на который рассчитывали. На данный момент их главной гарантией является существование НАТО», — заявил Эрдоган журналистам на борту самолета, на котором он вылетел из Вашингтона.

Как отмечает Эрдоган, НАТО удается только оставаться на плаву, поскольку это сильный военно-политический альянс.

До этого кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что эскалация конфликта на Украине грозит миру полномасштабным обменом ядерными ударами.

Ранее Кеннеди-младший извинился перед няней, обвинившей его в домогательствах.