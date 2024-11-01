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«ПСЖ» пожизненно отстранил болельщика за расистский выкрик

«ПСЖ» пожизненно отстранил болельщика за то, что он назвал корейца китайцем

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PSG

Французский футбольный клуб «ПСЖ» пожизненно отстранил болельщика команды за расистский выкрик во время тренировки. Об этом сообщил официальный аккаунт коллектива в социальной сети X (ранее Twitter).

«ПСЖ» не терпит никаких проявлений расизма. Болельщик, причастный к инциденту с Ли Кан Ином, навсегда исключен из фанатских групп, а игроку были принесены извинения сразу после тренировки», — говорится в заявлении «ПСЖ».

25 октября на тренировке «ПСЖ» один из болельщиков назвал китайцем проходившего мимо южнокорейского полузащитника Ли Кан Ина и заснял это на видео. Сообщается, что болельщик сказал ему «Вперед, китаец».

В июле 2023 года «ПСЖ» объявил о подписании контракта с футболистом. В составе национальной команды Южной Кореи он принял участие в четырех матчах на чемпионате мира в Катаре, отметившись одной результативной передачей.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего полузащитника составляет €25 млн.

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