Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аналитик объяснил слова Трампа о прекращении конфликта на Украине за 24 часа

Меркурис: слова Трампа о завершении конфликта на Украине не означают конец боев

close
Carlos Barria/Reuters

Слова победившего на выборах президента США Дональда Трампа о том, что он завершит конфликт на Украине за 24 часа, не означают конец боевых действий. Такое мнение выразил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, Трамп имел в виду не то, что сами боевые действия полностью прекратятся за 24 часа, а то, что участие США в конфликте будет прекращено за сутки, когда он станет президентом.

Меркурис сомневается в том, что Трамп знает, как урегулировать кризисы на Ближнем Востоке и Украине.

Американский политик ранее утверждал, что в случае своей победы организует прямые переговоры Москвы и Киева и остановит конфликт на Украине за 24 часа.

Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в способности Трампа завершить конфликт за 24 часа. По его мнению, он мог это сделать, когда был президентом, но этого не произошло.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. На выборах Трамп набрал 295 голосов.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Трамп пообещал «не развязывать войн» в случае победы на выборах.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами