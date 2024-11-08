Аналитик объяснил слова Трампа о прекращении конфликта на Украине за 24 часа

Слова победившего на выборах президента США Дональда Трампа о том, что он завершит конфликт на Украине за 24 часа, не означают конец боевых действий. Такое мнение выразил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, Трамп имел в виду не то, что сами боевые действия полностью прекратятся за 24 часа, а то, что участие США в конфликте будет прекращено за сутки, когда он станет президентом.

Меркурис сомневается в том, что Трамп знает, как урегулировать кризисы на Ближнем Востоке и Украине.

Американский политик ранее утверждал, что в случае своей победы организует прямые переговоры Москвы и Киева и остановит конфликт на Украине за 24 часа.

Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в способности Трампа завершить конфликт за 24 часа. По его мнению, он мог это сделать, когда был президентом, но этого не произошло.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. На выборах Трамп набрал 295 голосов.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Трамп пообещал «не развязывать войн» в случае победы на выборах.