Президент России Владимир Путин не хочет возвращения страны на путь, которым она шла до начала военной операции на Украине — до 2022 года. Об этом он заявил, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.

По его словам, этот путь был сопряжен с «завуалированной интервенцией» в отношении России, которая была направлена «на подчинение» интересам «других стран», которые «считали, что они имеют на это право».

Россия идет своим путем, отметил он, потому что «не может существовать в подчиненном состоянии». Президент считает, что простые россияне «это осознали, когда поняли, что пытаются с нами сделать наши геополитические противники».

Стратегические интересы страны заключаются в укреплении независимости, самостоятельности, суверенитета, добавил Путин.

7 ноября российский лидер назвал существование России залогом успешного развития мира.

Он также заявил, что Россия не хочет никого учить и навязывать свое мировоззрение.

Ране Путин высказался о связях Трампа с Россией.