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Путин заявил, что РФ не ставит вопрос «мы или они»

Путин сообщил, что Россия не воспринимает Запад как врага

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляцию ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Хочу вновь подчеркнуть — в отличие от наших оппонентов Россия <…> не ставит вопрос: мы или они», — сказал российский лидер.

Глава государства еще раз повторил, что никогда не говорит: «Кто не с нами, тот против нас». Он отметил, что Россия не хочет никого учить и навязывать свое мировоззрение.

Президент подчеркнул, что ни о какой гегемонии в новой международной среде «речи быть не может». Путин выразил надежду, что в США и ЕС это должны понять в недалеком будущем.

До этого российский лидер заявил, что ему с современниками выпало жить в эпоху кардинальных перемен. По его словам, следующие 20 лет будут не менее, а «более сложными».

Встреча Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Сочи с 4 по 7 ноября.

Ранее патриарх Кирилл призвал Россию не отгораживаться от мира пушками и танками.

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