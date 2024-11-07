Путин заявил, что РФ не ставит вопрос «мы или они»

Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляцию ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Хочу вновь подчеркнуть — в отличие от наших оппонентов Россия <…> не ставит вопрос: мы или они», — сказал российский лидер.

Глава государства еще раз повторил, что никогда не говорит: «Кто не с нами, тот против нас». Он отметил, что Россия не хочет никого учить и навязывать свое мировоззрение.

Президент подчеркнул, что ни о какой гегемонии в новой международной среде «речи быть не может». Путин выразил надежду, что в США и ЕС это должны понять в недалеком будущем.

До этого российский лидер заявил, что ему с современниками выпало жить в эпоху кардинальных перемен. По его словам, следующие 20 лет будут не менее, а «более сложными».

Встреча Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Сочи с 4 по 7 ноября.

Ранее патриарх Кирилл призвал Россию не отгораживаться от мира пушками и танками.