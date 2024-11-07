Путин объяснил важность существования России для мира

Само существование России — это залог успешного развития мира, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного XXI заседания Валдайского форума. Трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

«Может, это прозвучит несколько пафосно, но само существование России - гарантия того, что мир сохранит свои многоцветность, многообразие, сложность. И это залог успешного развития», — сказал Путин.

Глава государства признался, что об этом ему часто говорят друзья из всех регионов мира.

Путин также подчеркнул, что РФ никому ничего не навязывает и никогда не будет этого делать. Он заверил, что Россия всегда готова к конструктивному диалогу со всеми.

Российский президент 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай».Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин заявил, что мир нуждается в России.