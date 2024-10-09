В Раде заявили, что Трамп разменяет Украину на Израиль

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в случае своей победы на предстоящих выборах может отказаться оказывать помощь Киеву, чтобы поддержать Израиль. Об этом сообщил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в ходе интервью политологу Вадиму Карасеву, передает РИА Новости.

«Трамп собирается защищать интересы Израиля в противостоянии с Ираном и остальным исламским шиитским миром, — высказал мнение Шевченко. — Но Украину он разменяет на это все».

Накануне Трамп раскритиковал выделение Вашингтоном почти $300 млрд на помощь Киеву на фоне стихийного бедствия в стране. По словам Трампа, США вложили почти $300 млрд на Украину, и при этом администрация президента Джо Байдена предлагает пострадавшим от сильнейшего урагана американцам всего по $750 на экстренные нужды.

А в июне Трамп заявил, что Владимир Путин одерживает победу в конфликте на Украине, в то время как страны Запада находятся в слабом положении. По словам республиканца, западные СМИ перестали говорить о победе Украины после неудачного контрнаступления ВСУ. Он также напомнил о нехватке личного состава в армии Украины.

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