Госдеп пообещал поддержать Зеленского, если он пойдет на переговоры с Россией

США поддержат президента Украины Владимира Зеленского, если он решит начать переговоры с Россией. Об этом сообщил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, передает РИА Новости.

«Если... Зеленский решит вступить в переговоры, разумеется, мы это поддержим», — сказал Миллер.

В то же время представитель Госдепартамента подчеркнул, что США не намерены устанавливать для Зеленского сроки начала мирного диалога с Москвой.

«В конечном счете, данное решение принимать ему, а не нам. При этом мы не видим никаких указаний на то, что руководство России намерено прекращать боевые действия», — резюмировал он.

За несколько часов до этого Зеленский, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, заявил, что Киев не хочет от своих союзников помощи в организации переговоров с Москвой, а намерен сам решать, когда их начать. Зеленский напомнил, что Киев подготовил «формулу мира» и намерен продолжать работу по ее реализации.

Ранее Путин рассказал, к каким договоренностям по Украине готова Россия.