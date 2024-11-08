Женщина впервые возглавит аппарат Белого дома США

Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа анонсировала назначение его советницы Сьюзан Уайлс на пост главы аппарата Белого дома после его прихода к власти. Сообщение команды передает ТАСС.

«Сьюзи сильная, умная, обладает новаторским видением, ей восхищаются и ее уважают. Сьюзи станет первой женщиной, возглавившей аппарат Белого дома в истории Соединенных Штатов», — прокомментировали выбор Трампа его соратники.

Отмечается, что Уайлс активно участвовала в избирательных кампаниях 2016, 2020 и 2024 годов в составе команды Трампа.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен назначил ответственного за передачу дел команде Трампа.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. На выборах Трамп набрал 295 голосов.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Трамп отказался снова назначать своих детей на должности в Белом доме.