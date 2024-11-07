Госсекретарь США назначил ответственного за передачу дел команде Трампа

Госсекретарь США Энтони Блинкен назначил должностное лицо, ответственное за передачу дел новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, при этом контактов с его командой еще не было. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, передает РИА Новости.

«Стивен Молл возглавит усилия по обеспечению мирной передачи власти», — сказал Миллер на брифинге.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков.

Телеканал Fox News сообщил, что Трамп набрал как минимум 295 голосов. Харрис уже признала поражение.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Байден пообещал мирно передать полномочия Трампу.