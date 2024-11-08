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Time узнал, в каком шаге Трампа по Украине «русские будут заинтересованы»

Time: «русские заинтересованы» в решении Трампа заключить сделку по Украине

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Brian Snyder/Reuters

Если переизбранный на второй президентский срок Дональд Трамп решит, что хочет заключить сделку с Владимиром Путиным по Украине, «русские будут заинтересованы». Об этом сообщает Time со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника США.

Он выразил уверенность в том, что у российской стороны есть много предложений по мирному урегулированию. Но Москва не собирается отвечать, пока Вашингтон не решит, что он хочет предложить.

Собеседник издания добавил, что именно Трамп должен сделать первый шаг в сторону Путина.

До этого Песков допустил, что Путин может сам позвонить Трампу.

До этого на заседании клуба «Валдай» президент РФ заявил, что российской стороне «не зазорно» самостоятельно связаться с Трампом. Также на этом мероприятии Путин поздравил Трампа с избранием на пост президента США.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. На выборах Трамп набрал 295 голосов.

Ранее Трамп заявил, что допускает возможность разговора с Путиным.

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