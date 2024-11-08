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В Кремле прокомментировали поздравление Путиным Дональда Трампа с победой на выборах в США

Песков назвал официальным поздравление Путиным на «Валдае» Трампа с победой

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Поздравление президента России Владимира Путина Дональда Трампа с победой на президентских выборах в ходе пленарной сессии «Валдая» можно считать официальным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков подчеркнул, что все, что говорит Путин — «официально».

7 ноября на заседании клуба «Валдай» Путин поздравил Трампа с избранием на пост президента США. При этом российский лидер напомнил, что Трампа «затравили со всех сторон» во время первого срока президентства, и он «боялся шаг сделать влево-вправо и лишнее слово сказать». В связи с этим Путин не знает, что сейчас будет происходить и что Трамп будет предпринимать.

До этого Песков сообщил, что между Путиным и Трампом не было контактов после окончания президентских выборов в Соединенных Штатах. Если новая администрация США будет добиваться мира, а не продолжения конфликта, она будет лучше предыдущей, отметил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Лавров оценил перспективы контактов России с командой Трампа.

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