Песков заявил об отсутствии контактов между Путиным и Трампом после выборов в США

Между президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом не было контактов после окончания президентских выборов в Штатах, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля также заявил, что, если новая администрация США будет добиваться мира, а не продолжения конфликта, она будет лучше предыдущей.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков.

Телеканал Fox News сообщил, что Трамп набрал как минимум 295 голосов. Харрис уже признала поражение.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Лавров оценил перспективы контактов России с командой Трампа.