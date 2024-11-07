Лавров оценил перспективы контактов России с командой Трампа

Россия от проведения контактов с Соединенными Штатами никогда не отказывалась, поскольку развивать диалог всегда лучше, чем изолироваться. Так глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал перспективы контактов Москвы с новой администрацией республиканца Дональда Трампа, передает РИА Новости.

«Мы никогда не отказывались от контактов с кем бы то ни было. Президент Путин каждый раз, когда на эту тему заходит разговор, подчеркивает нашу позицию», — отметил министр.

6 ноября депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что на посту президента США Дональд Трамп может попытаться наладить отношения с Россией и сократить финансирование Украины. Он считает, что Вашингтон не откажется полностью от снабжения Киева, но очевидно, что «план победы» и другие планы украинского лидера Владимира Зеленского отойдут на второй план.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков.

Телеканал Fox News сообщил, что Трамп набрал как минимум 295 голосов. Харрис уже признала поражение.

Ранее Зеленский рассказал об «отличном разговоре» с Трампом.