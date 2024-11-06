Политолог Марков предрек звонок Трампа Путину и Зеленскому

На Украине наблюдается волнение и оптимизм в связи с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США, так как украинцы надеются, что политик сможет убедить лидеров России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского — прекратить военные действия. Об этом заявил политолог Сергей Марков в интервью с «Лентой.ру».

«Я думаю, с очень высокой вероятностью Трамп завтра позвонит Путину и Зеленскому и предложит им китайский вариант, с которым согласно большинство стран мира. То есть остановить боевые действия по линии боевого соприкосновения и начать переговоры», — поделился эксперт.

Он также выразил мнение, что Зеленский может согласиться на такой шаг, учитывая текущие сложности для украинской армии, в то время как Путин, вероятно, откажется, так как российские войска находятся в более сильной позиции.

Кроме того, политолог предположил, что Трамп может предоставить гарантии о том, что не будет осуществлять поставки вооружений для украинских сил.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Зеленский может продать полезные ископаемые Украины стоимостью в триллионы долларов Соединенным Штатам во время потенциальных переговоров с Дональдом Трампом в случае его победы на президентских выборах.

Ранее в Кремле высказались о возможности телефонного разговора Путина и Трампа.