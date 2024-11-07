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Путин рассказал о попытках навязать РФ «зеленую повестку»

Путин назвал энергетику РФ одной из самых зеленых в мире

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Francisco Seco/AP

Загрязнившие атмосферу страны пытаются навязать России свою «зеленую повестку», в то время как у РФ одна из самых «зеленых» энергетик в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам главы государства, Россия знает о глобальном потеплении «не понаслышке», так как в нашей стране «у нас оно идет быстрее, чем в других регионах мира».

«У нас за десять лет потепление произошло на плюс 0,5 градуса. В Арктике еще быстрее — целых 0,7 плюс... Это имеет очень серьезные последствия. Мы знаем, что это такое», — пояснил Путин.

В то же время он указал, что в стране сложилась одна из самых «зеленых» энергетик в мире, сочетающая в себе газ, атом и гидрогенерацию. При этом страны, которые недавно выступали за «зеленую энергетику», увеличивают угольные генерации, а России пытаются навязать «зеленую» повестку.

Российский президент 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай».Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Росприроднадзоре назвали главный экологический вызов для России.

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