В Росприроднадзоре назвали главный экологический вызов для России

Одним из главных экологических вызовов для России является защита водных ресурсов, потому что они представляют собой богатство страны. Об этом «Пятому каналу» на полях ПМЭФ-2024 рассказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова.

Она отметила, что одним из таких водных объектов является река Волга, вдоль которой проживают 60 млн россиян. По ее словам, все водные ресурсы особенно нуждаются в защите, однако, ведомство планирует уделять внимание и другим объектам. Радионова также рассказала о том, каких результатов удалось достичь в рамках национального проекта «Экология».

«Мы громко о себе заявили, мы достигли больших успехов. Мы впервые, наверное, за все время существования нашей страны обозначили экологические приоритеты в рамках государственных национальных документов. Президент [России Владимир Путин] об этом регулярно говорит, мы видим, что мы стали постоянным участником посланий президента, постоянным участником задач, которые он ставит перед страной, и мне кажется, это самый большой наш эффект», — заявила глава Росприроднадзора.

В январе Владимир Путин провел встречу со Светланой Радионовой, в рамках которой они обсудили водные, нефтегазовые вопросы, а также спасение животных. Руководитель Росприроднадзора отметила, что экология в РФ перешла из состояния модного слова в конкретные действия и результаты. Радионова поблагодарила главу государства за вложенные в это силы, в том числе за реализацию по его поручению нацпроекта «Экология».

Ранее сообщалось, что треть высаженных в РФ деревьев в рамках нацпроекта «Экология» приходится на «Сад памяти».