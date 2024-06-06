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В Росприроднадзоре назвали главный экологический вызов для России

Глава Росприроднадзора Радионова: водные ресурсы являются богатством для России

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Одним из главных экологических вызовов для России является защита водных ресурсов, потому что они представляют собой богатство страны. Об этом «Пятому каналу» на полях ПМЭФ-2024 рассказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова.

Она отметила, что одним из таких водных объектов является река Волга, вдоль которой проживают 60 млн россиян. По ее словам, все водные ресурсы особенно нуждаются в защите, однако, ведомство планирует уделять внимание и другим объектам. Радионова также рассказала о том, каких результатов удалось достичь в рамках национального проекта «Экология».

«Мы громко о себе заявили, мы достигли больших успехов. Мы впервые, наверное, за все время существования нашей страны обозначили экологические приоритеты в рамках государственных национальных документов. Президент [России Владимир Путин] об этом регулярно говорит, мы видим, что мы стали постоянным участником посланий президента, постоянным участником задач, которые он ставит перед страной, и мне кажется, это самый большой наш эффект», — заявила глава Росприроднадзора.

В январе Владимир Путин провел встречу со Светланой Радионовой, в рамках которой они обсудили водные, нефтегазовые вопросы, а также спасение животных. Руководитель Росприроднадзора отметила, что экология в РФ перешла из состояния модного слова в конкретные действия и результаты. Радионова поблагодарила главу государства за вложенные в это силы, в том числе за реализацию по его поручению нацпроекта «Экология».

Ранее сообщалось, что треть высаженных в РФ деревьев в рамках нацпроекта «Экология» приходится на «Сад памяти».

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