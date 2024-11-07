Путин рассказал о формировании нового мирового устройства

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании клуба Валдай заявил о формировании нового мирового устройства. Трансляцию ведет сайт Кремля.

Глава государства отметил, что Валдайскому клубу уже 20 лет, и эти годы были насыщены важными историческими событиями. По его словам, современникам выпало жить в эпоху кардинальных перемен.

«Эти два десятилетия не просто были насыщены важнейшими, подчас драматическими событиями поистине исторического масштаба. На наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, не похожее на то, что мы знаем из прошлого, например, Вестфальскую или Ялтинскую систему», — отметил Путин.

Президент также выразил мнение, что предстоящие 20 лет «будут не менее, а то и более сложными».

Российский президент 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай».Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин заявил, что человечеству грозит утрата традиционных ценностей.