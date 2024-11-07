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Песков отверг обвинения во вмешательстве России в американские и молдавские выборы

Песков: Россия не вмешивалась в избирательные кампании ни в США, ни в Молдавии

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Shutterstock

Россия не вмешивалась в избирательные кампании ни в США, ни в Молдавии. Об этом, отвечая на вопрос с «Известий», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все эти обвинения — ничто иное, как абсолютно ничем не подкрепленные инсинуации», — сказал он.

4 ноября ФБР, Управление директора национальной разведки США, а также Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры заявили о попытках иностранных государств, в частности России, вмешаться в выборы. Спецслужбы США обвиняли РФ в тиражировании сфабрикованных видеороликов о нарушениях во время голосования.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков.

Телеканал Fox News сообщил, что Трамп набрал как минимум 295 голосов. Харрис уже признала поражение.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее в Кремле не исключили общения Путина и Трампа до инаугурации.

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Выборы в США - 2024
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