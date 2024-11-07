Эрдоган предупредил о последствии затягивания конфликта на Украине

Затягивание конфликта на Украине оставляет все меньше возможностей для дипломатии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, сообщает агентство Anadolu.

Вместе с тем он заявил, что негатив, вызванный данным конфликтом, «усугубляется с каждым днем».

Турецкий лидер также напомнил, что в октябре встретился с президентом России Владимиром Путиным, до этого принимал главу МИД Украины Андрея Сибигу.

«Я передал им наши послания о необходимости открыть пространство для дипломатии», — добавил он.

24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Путин заявил, что Россия готова рассмотреть любые варианты мирных договоренностей по Украине, исходя из реалий, которые складываются на земле. Однако, по словам лидера РФ, Киев не пойдет на переговоры, в том числе и потому, что их начало привело бы к необходимости отмены военного положения и проведения выборов президента.

14 июня на встрече с руководством МИД РФ Путин говорил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Он обещал, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в НАТО.

Ранее Эрдоган признал неудачу Запада на Украине.