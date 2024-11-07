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Эксперт назвал вероятную дату отставки Шольца

Политолог Рар: Шольц уйдет в отставку в январе 2025 года, канцлером станет Мерц

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Fabian Sommer/Global Look Press

Правительственный кризис в Германии отразится и на канцлере Олафе Шольце, который, скорее всего, в январе будет вынужден покинуть занимаемую должность. Об этом написал немецкий политолог Александр Рар в своем Telegram-канале.

Эксперт отметил, что после распада правящей коалиции у Шольца больше нет большинства голосов в парламенте. Он будет вынужден поставить вопрос о доверии правительству, после чего в январе в стране состоятся выборы парламента и канцлера, указал политолог.

«На сей день у Шольца столь плохой рейтинг, что он наверняка лишится поста канцлера. По всей вероятности, с января месяца в Германии будет новый канцлер — глава ХДС [Фридрих] Мерц», — написал Рар.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов страны Кристиана Линднера на фоне распада правящей коалиции «Светофор», в которую входят СДПГ, «зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП).

Также Шольц заявил, что 15 января 2025 года, за пять дней до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, поднимет в бундестаге вопрос о вотуме доверия правительству.

Ранее в бундестаге заявили, что Шольц на самом деле не поддерживает Украину.

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