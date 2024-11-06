Шольц отправил в отставку главу Минфина Германии

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов страны Кристиана Линднера на фоне возможного распада правящей коалиции. Об этом сообщает Welt.

Издание подчеркивает, что вечером 6 ноября состоялось заседание коалиционного комитета, в рамках которого участники пытались найти решение спора по поводу вывода экономики страны из кризиса. Линднер выступил с предложением провести досрочные выборы. Шольц отверг данную идею.

3 ноября сообщалось, что Шольц проводит экстренные консультации с сопредседателем Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларсом Клингбайлем в связи с разногласиями в правящей коалиции «Светофор», в которую входят СДПГ, «зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП).

29 октября Шольц провел закрытое совещание с представителями промышленных ассоциаций, бизнеса и профсоюзов. Эта встреча открыла серию консультаций, посвященных экономическому кризису в стране.

Ранее сообщалось, что новая коалиция в бундестаге может заблокировать поставки оружия Украине.