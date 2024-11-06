Шольц поднимет в бундестаге вопрос о вотуме доверия правительству

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что 15 января 2025 года поднимет в бундестаге вопрос о вотуме доверия правительству. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

«Шольц объявил, что 15 января попросит бундестаг о вотуме доверия. Если большинство парламентариев не выразит ему доверия, до конца марта состоятся новые выборы. Шольц объявил, что как можно скорее поговорит с лидером оппозиции Фридрихом Мерцем (ХДС)», — говорится в публикации.

6 ноября сообщалось, что Шольц, представляющий Социал-демократическую партию Германии, отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера от Свободной демократической партии Германии. По данным Der Spiegel, канцлер подчеркивал, что Линднер «блокировал не имеющие отношения к делу законы», а также «слишком часто обманывал доверие». По мнению Шольца, такая «работа правительства невозможна».

До этого немецкое издание Bild писало о том, что Шольц проводит экстренные консультации с сопредседателем Социал-демократической партии Германии Ларсом Клингбайлем в связи с разногласиями в правящей коалиции «Светофор», в которую входят СДПГ, «зеленые» и Свободная демократическая партия. Отмечалось, что до вечера 6 ноября канцлер ФРГ собирался провести встречи с министром финансов, главой Минэкономики, чтобы найти консенсус после того, как они выдвинули противоречащие друг другу планы по выводу немецкой экономики из кризиса.

Ранее сообщалось, что энергетический кризис спровоцировал спад производства в ЕС.