Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн раскритиковала канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за отказа предоставлять Украине существенную военную помощь. В эфире телеканала Phoenix она заявила, что он руководствуется линией, которая на самом деле не поддерживает Украину.

«Украине не нужно больше денег, ей, прежде всего, нужно больше военной поддержки, и канцлер Германии категорически отказался от нее», — заявила Штрак-Циммерманн, напомнив об отказе Шольца передавать Киеву Taurus.

По ее словам, Шольц руководствуется линией Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая на самом деле не подразумевает поддержки Украины, и которая всегда «отнимает очки у Украины, а не у России».

25 октября официальный представитель немецкого правительства Кристиане Хоффманн сказала, что Шольц не собирается менять свое решение по поводу поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину, несмотря на слухи об отправке военных из КНДР в зону российской специальной военной операции (СВО).

Шольц также заявлял, что поставки Киеву ракет Taurus могут стать неверным шагом, поскольку это оружие, которое «будет способствовать эскалации». Он подчеркнул, что не собирается рассматривать инициативу ударов западным дальнобойным оружием по территории России.

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