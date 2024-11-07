Свидетельствовавший по делу об импичменте Трампа уроженец Украины проходит в конгресс

Уроженец Украины Евгений Виндман, который проходил свидетелем по делу об импичменте президента США Дональда Трампа в 2019 году, победил на выборах в конгресс. Об этом сообщает агентство Associated Press.

«В седьмом округе штата Вирджиния Виндман победил республиканца Деррика Андерсона с небольшим перевесом голосов», — говорится в материале.

Агентство отметило, что Андерсон пока не признал свое поражение. Его предвыборный штаб призвал дождаться официальных результатов подсчета голосов.

В декабре 2019 года палата представителей конгресса США, где большинство было у представителей Демократической партии, вынесла импичмент Трампу. Политика заподозрили в давлении на правительство Украины. Как утверждали демократы, таким образом Трамп пытался добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена. Евгений Виндман и его брат Александр проходили свидетелями по данному делу.

Накануне телеканал Fox News сообщал, что представители Республиканской партии получили 51 место в сенате США, лишив демократов большинства в верхней палате конгресса Соединенных Штатов. В прежнем созыве этого государственного органа из 100 мест республиканцы контролировали 49, а представители Демократической партии — 51.

Ранее Трамп заявил о полном контроле Конгресса республиканцами.