Республиканцы США лишили демократов большинства в сенате

Представители республиканской партии получают 51 место в сенате США, таким образом, они лишают демократов большинства в верхней палате конгресса Соединенных Штатов. Об этом свидетельствует прогноз телеканала Fox News.

В прежнем созыве этого государственного органа из 100 мест республиканцы контролируют 49, а демократы — 51.

Количество мест республиканцев в сенате, как прогнозируется, увеличится по меньшей мере на два.

До этого сообщалось, что республиканцы в США получили половину мест в сенат.

В Соединенных Штатах проходят выборы президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от партии республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (демократы). По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Трамп победил на выборах в Северной Каролине.