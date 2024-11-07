Лукашенко заявил, что при желании США мир в Европе возможен

Белоруссия будет способствовать установлению мира в Европе, если этого захочет новоизбранный президент США Дональд Трамп. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, передает БелТА.

По словам Лукашенко, то, что политики говорят во время предвыборных кампаний, завтра может быть неактуальным ввиду изменившихся обстоятельств.

«Захотят они [в Вашингтоне], чтобы здесь был мир и покой, в Европе, мы будем этому способствовать», — сказал президент Лукашенко.

Также Лукашенко заявил, что в случае, если Трампу удастся остановить войны в мире, Белоруссия выдвинет его на Нобелевскую премию мира.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков.

Телеканал Fox News сообщил, что Трамп набрал как минимум 295 голосов. Харрис уже признала поражение.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Лукашенко попросил Камалу Харрис не плакать.