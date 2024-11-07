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Лукашенко обещал выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию при одном условии

Лукашенко: если Трамп остановит войны, мы выдвинем его на Нобелевскую премию

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Carlos Barria/Reuters

В случае, если победившему на выборах в США республиканцу Дональду Трампу удастся остановить войны, Минск выдвинет нового американского президента на Нобелевскую премию мира. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Если он это сделает, то мы направим петицию на Нобелевскую премию», - отметил президент.

6 ноября после избрание его президентом США Трамп заявил, что собирается остановить все войны.

Как писало издание The Spectator, победа Дональда Трампа на президентских выборах в США возвещает начало конца конфликта на Украине, по итогам которого Россия сохранит контроль за «большей частью» территорий, находящихся под ее контролем.

В материале отмечалось, что для многих украинцев такое развитие событий станет предательством и ударом со стороны Запада, но в то же время это позволит создать реальную надежду «на спасение достойного будущего для своей страны до того, как ее инфраструктура, экономика и целое поколение будут полностью уничтожены».

Ранее букмекеры начали принимать ставки, закончит ли Трамп конфликт на Украине.

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Выборы в США - 2024
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