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Лукашенко попросил Камалу Харрис не плакать

Лукашенко назвал Харрис героической женщиной и призвал ее не плакать

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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал проигравшую на президентских выборах в Соединенных Штатах Камалу Харрис героической женщиной. Об этом он сказал во время посещения III Чемпионата по колке дров среди СМИ, передает БЕЛТА.

«Камала… героическая женщина, и ей не надо плакать», — сказал Лукашенко, комментируя итоги выборов президента США.

По словам президента Белоруссии, «Америка созрела избрать чернокожего президента», но «еще не созрела» для избрания на пост главы государства женщины.

Лукашенко отметил, что Харрис шла «нос в нос с этим бульдозером», имея в виду кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Он добавил, что Харрис «сделала все возможное и невозможное».

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись Харрис и Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков.

Телеканал Fox News сообщил, что Трамп набрал как минимум 295 голосов. Харрис уже признала поражение.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее СМИ узнали, благодаря кому Трамп победил на выборах.

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