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В Кремле анонсировали «интересное» выступление Путина на «Валдае»

Песков: выступление Путина на «Валдае» будет носить мировоззренческий характер

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Выступление президента России Владимира Путина на заседании клуба «Валдай» будет носить мировоззренческий характер. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«На валдайском форуме обычно выступление главы государства носит концептуальный характер, мировоззренческий характер. Будет и на этот раз очень интересное выступление, глубокое», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

7 ноября в Сочи пройдет пленарное заседание дискуссионного клуба «Валдай».

В графике форума указано, что в этот день с 09:30 до 11:00 пройдет открытая дискуссия, посвященная итогам Валдайской конференции. Затем состоится пленарное заседание на тему «Безопасность для всех и каждого. Вместе в новый мир». Его будут транслировать в прямом эфире на русском языке.

В сентябре международная конференция дискуссионного клуба «Валдай» прошла в Индонезии. Мероприятие состояло из четырех сессий, в них приняли участие эксперты из стран БРИКС.

Ранее Путин рассказал, за что РФ борется в зоне СВО.

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Заседание клуба «Валдай» 2024
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