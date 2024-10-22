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Названа дата проведения пленарного заседания клуба «Валдай» в Сочи

Пленарное заседание клуба «Валдай» пройдет в Сочи 7 ноября

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Владимир Смирнов/РИА Новости

В 2024 году дискуссионный клуб «Валдай» проведет пленарное заседание в Сочи 7 ноября. Об этом говорится в программе форума, опубликованной на сайте клуба.

В графике указано, что 7 ноября с 09:30 до 11:00 пройдет открытая дискуссия, посвященная итогам Валдайской конференции. Затем состоится пленарное заседание на тему «Безопасность для всех и каждого. Вместе в новый мир». Его будут транслировать в прямом эфире на русском языке.

Обычно на пленарном заседании Валдайского форума выступает с речью президент РФ Владимир Путин, который затем отвечает на вопросы. В Кремле пока не комментировали возможное участие Путина в заседании клуба «Валдай».

В сентябре международная конференция дискуссионного клуба «Валдай» прошла в Индонезии. Мероприятие состояло из четырех сессий, в них приняли участие эксперты из стран БРИКС.

Ранее в Кремле ответили на сообщения о подготовке плана по крушению доллара.

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