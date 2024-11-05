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Путин рассказал, за что РФ борется в зоне СВО

Путин: РФ в зоне СВО борется за сохранение своих культурных ценностей и языка

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Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России заявил, что РФ в зоне СВО борется за сохранение своих культурных ценностей и языка. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы... боремся на линии боевого соприкосновения за сохранение наших традиционных ценностей и русского языка», — отметил Путин.

Он добавил, что это ценности и язык являются основой и «важнейшим элементом нашей идентичности».

До этого Путин поручил подготовить проект Основ госполитики в языковой сфере. По его словам, Закон 1991 года о языках народов России нуждается в переработке.

Российский лидер отметил необходимость создания официального реестра этих языков. Он счел, что документ требует приведения в соответствие современным реалиям. Путин обратился с просьбой к администрации сформулировать базовые цели и направления этой важнейшей сферы и подготовить проект Основ государственной политики по этому направлению.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.

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