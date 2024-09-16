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Конференция клуба «Валдай» пройдет в Индонезии

Конференция дискуссионного клуба «Валдай» состоится в Джакарте 24 сентября

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Международная конференция дискуссионного клуба «Валдай» состоится в столице Индонезии 24 сентября. Об этом РИА Новости рассказал программный директор Олег Барабанов.

«Мы надеемся, что она (конференция. — «Газета.Ru») станет основой для развития как российско-индонезийских экспертных связей, и послужит основой для искреннего, откровенного, плодотворного диалога, между Россией, Индонезией,» — сказал он.

По словам директора, на мероприятие будет состоять из четырех сессий, в них примут участие эксперты из БРИКС. Первая сессия будет посвящена истории и исторической памяти, вторая — политическому диалогу между Россией и Индонезией в текущем сложном геополитическом контексте. На еще одной сессии обсудят геополитические проблемы, которые сейчас можно проследить в бассейне Индийского и Тихого океанов, на заключительной — поднимут вопросы цифровизации и влияния цифровой среды на политику, общественную жизнь и гражданские связи.

Барабанов отметил, что индонезийские партнеры подготовили интересную культурную программу.

По данным газеты «Известия», Индонезию пригласили на саммит БРИКС в Казани, который состоится 22–24 октября.

Ранее Путин назвал цель председательства России в БРИКС.

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