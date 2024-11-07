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Экономист: Трамп закончит конфликт на Украине без участия Зеленского

Экономист Баширов: Трамп закончит конфликт на Украине к апрелю — маю 2025 года

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Jonathan Ernst/Reuters

Для выполнения своего обещания по завершению конфликта на Украине победивший в президентских выборах США Дональд Трамп и его администрация выйдут с предложением к России, в результате чего мирное соглашение может появиться уже к будущей весне, считает профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ Марат Баширов. Украинского лидера Владимира Зеленского можно будет вообще не привлекать к работе над поиском решения, заявил он в беседе с 360.ru.

По мнению эксперта, России Трамп предложит «где-то остановиться», а затем постарается обрезать поставки наступательного вооружения Киеву, остановившись только на оборонительном.

«И, думаю, в апреле-мае мы договоримся, и все остановится», — предположил Баширов.

Что касается Зеленского, то он для принятия мирных соглашений не нужен, особенно с учетом того, что президент России Владимир Путин не сядет с ним за стол переговоров, уверен политолог. По этой причине американские власти могут договориться с Верховной радой о его блокировке, считает он.

«Если надо будет, все сделают без него. Его убирать [американцам] невыгодно. Его легче додержать до осени, блокировав другими решениями», — объяснил Баширов свое мнение.

По мнению эксперта, осенью 2025 года Зеленский проиграет выборы и уедет из Украины. Говоря о новом соглашении, он заявил, что речь должна идти о «новом мировом порядке», который будет затрагивать торговлю, перевозки, технологии, военную безопасность.

Напомним, накануне Трамп во второй раз одержал победу в президентских выборах, обойдя свою соперницу от демпартии Камалу Харрис с 291 голосом выборщиков при необходимых для победы 270. Объявляя себя президентом, Трамп вновь пообещал «остановить все войны».

Ранее эксперты предсказали вспышку военных конфликтов из-за президентства Трампа.

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