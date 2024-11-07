Эксперты предсказали вспышку военных конфликтов из-за президентства Трампа

После победы на президентских выборах в США Дональд Трамп может не только не погасить существующие в мире конфликты, как он обещал это сделать, но и спровоцировать их вспышку, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. В том числе может вспыхнуть война из-за его активной поддержки Израиля и давления на Иран, заявил в беседе с Tsargrad.tv.

Во время предвыборной гонки Трамп обещал завершить конфликт России и Украины за 24 часа, а сразу после победы заверил, что намерен остановить войны. Однако эксперт призвал не воспринимать эти обещания слишком всерьез.

«Просто приоритеты другие. Для него не Украина является приоритетом, а, например, поддержка Израиля. То есть может, наоборот, там вспыхнет война из-за его поддержки Израиля и усиления давления на Иран», — считает политолог.

Он также призвал помнить, что Трампа поддерживают далеко не все, из-за чего отдельные лидеры будут на него давить. В том числе вряд ли ему дадут шанс выполнить свое обещание о завершении российско-украинского конфликта за сутки. Если бы Трампу развязали руки и дали полную власть, то и политику НАТО пришлось бы переосмыслить, считает Блохин.

Политолог Дмитрий Шатунов в свою очередь призвал внимательно следить, как Трамп поступит со своими обещаниями. По мнению эксперта, несмотря на то, что Штаты могут заработать на военном конфликте, новый президент действительно намерен приложить усилия для остановки боевых действий.

Напомним, накануне Трамп во второй раз одержал победу в президентских выборах, обойдя свою соперницу от демпартии Камалу Харрис с 291 голосом выборщиков при необходимых для победы 270. Сообщалось, что вскоре он прибудет в Белый дом для встречи с действующим президентом США Джо Байденом по вопросу передачи власти.

Ранее стало известно, что Трамп обсудил с президентом Южной Кореи войска КНДР в России.