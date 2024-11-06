«Я собираюсь остановить все войны»: Трамп объявил себя президентом США Трамп заявил о своей победе и назвал себя 47-м президентом США

Дональд Трамп заявил о победе на выборах и назвал себя 47-м президентом США. Предварительно, у республиканцев также большинство в сенате и в палате представителей. Трамп уже выступил перед своими сторонниками, назвал свой новый срок «золотой эпохой» и пообещал остановить военные конфликты.

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Он набрал 277 голосов выборщиков, чем обеспечил себе победу, сообщает Fox News.

«Это политическая победа, которую наша страна еще не видела <...> Начнется действительно золотой век Америки», — сказал Трамп на выступлении перед своими сторонниками в Палм-Бич. Он уверен, что в конце подсчетов наберет 315 голосов выборщиков.

Трамп отметил, что теперь он вместе со своей командой и сторонниками собирается «вылечить страну», так как Америка нуждается в помощи. Он заверил, что постарается остановить военные конфликты в мире.

«Они сказали, что он начнет войну. Я не собираюсь начинать войну, я собираюсь остановить войны <...> четыре года у нас не было войн, за исключением того, когда мы победили ИГИЛ» (организация запрещена в России), — отметил Трамп.

«Сегодня мы вошли в историю не просто так. Причина этому в том, что мы преодолели препятствия, хотя никто не считал это возможным. Теперь ясно, что мы достигли совершенно невероятной политической ситуации. Посмотрите, что произошло. Это ли не сумасшествие?» — сказал Трамп. Свое выступление он завершил танцем под песню Y.M.C.A.

Несмотря на то, что официально подсчет голосов еще не завершен, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон также назвал Трампа президентом.

«Граждане нашей великой страны использовали свои голоса, чтобы решительно отвергнуть еще четыре года открытых границ [Камалы] Харрис, высокую преступность, возросшую стоимость жизни, вооруженное правительство, опасную радикальную идеологию и слабость на мировой арене — требуя вместо этого возвращения к здравому смыслу, миру и процветанию», — написал чиновник в социальной сети X.

В США исход голосования зависит от решения выборщиков. Их количество от штата равно числу его представителей в конгрессе. Кандидату в президенты нужно набрать 270 голосов и более для победы , причем в абсолютном большинстве штатов действует правило «победитель получает все»: кандидат, который одержал победу в штате, забирает все голоса, а не только тех, кто действительно за него проголосовал. Поскольку Трамп, по прогнозам, уже перешагнул порог в 270 голосов, его назвали президентом, хотя на подсчет всех бюллетеней уходит несколько дней.

Трамп уже был президентом США, но на второй срок его не избрали. Впервые за 130 лет кандидат после поражения смог одержать победу, последний раз это случилось с Гровером Кливлендом в 1892 году .

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Республиканцы в Сенате

Американцы выбирали не только президента, но и распределяли количество демократов и республиканцев в сенате, а также избирали сенаторов и членов палаты представителей. Раньше большинство голосов в сенате было у демократов, а сейчас преимущество у республиканцев. По предварительным данным, у них 51-е место, а у соперников только 42-е. Для доминирования нужно было набрать 50 и более мест.

В палате представителей также большинство мест заняли республиканцы. По данным Fox News, речь идет о 176 местах у республиканцев и только 139 у демократов. Для получения преимущества нужно занять 218 мест. Подсчет голосов все еще идет. Трамп надеется, что республиканцы смогут занять обе палаты конгресса.

Супергений — сторонник Трампа

Миллиардер Илон Маск, который владеет соцсетью X, открыто поддержал Трампа. Во время выступления Трамп назвал Маска супергением, отметив, что его система Starlink «спасла жизни» людей во время урагана Хелен в Северной Каролине. По словам Трампа, жители штата попросили его связаться с Маском и передать им спутниковую систему, так как из-за урагана пропала связь. Миллиардер быстро согласился помочь и исполнил свои обязательства.

«Мы должны защищать таких людей!» — заключил Трамп.

Во время предвыборной гонки Трамп обещал Маску пост в администрации США. Владелец Tesla дал интервью журналисту Такеру Карлсону, где заявил, что в случае победы республиканца и получения должности Маск будет работать над улучшением дел в стране.

«Я был бы рад помочь улучшить эффективность государственного управления [в стране]. У нас чрезмерное регулирование, функции [федеральных] агентств часто дублируются», — отмечал он.

Маск добавил, что руководство США постоянно создает новые ведомства и структуры, из-за чего на американцев ложится «серьезная ноша».

«Народ США дал Трампу кристально четкий мандат на перемены», — прокомментировал победу Трампа Маск в соцсети X.

Реакция в мире

Несмотря на то, что официально Трампа так и не объявили президентом, лидер Франции Эммануэль Макрон уже поздравил коллегу с победой. К нему присоединился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер Венгрии Виктор Орбан, канцлер Австрии Карл Нехаммер. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже называет Трампа президентом США.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что результаты голосования повышают шансы на урегулирование украинского конфликта мирным путем. Дипломат Мао Нин заявила, что Китай надеется на мирное и взаимовыгодное сосуществование с США.