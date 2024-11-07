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В Кремле рассказали, планирует ли Путин контакты с Байденом перед его уходом

Песков сообщил, что Путин не планирует говорить по телефону с уходящим Байденом

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Reuters

Президент России Владимир Путин не планирует проводить телефонный разговор с президентом США Джо Байденом перед его уходом с поста главы государства. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Путин не планирует, нет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь отметил, что Путин на Валдайском форуме так или иначе затронет тему прошедших президентских выборов в США.

Песков также не исключил общение российского президента с Дональдом Трампом до его инаугурации.

6 ноября издание «Верстка» (организация включена Минюстом в список иноагентов) со ссылкой на источники в парламенте и близкие к Кремлю заявило, что Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев и ряд других официальных лиц по линии МИД России поздравили Трампа с победой.

Песков в беседе с RTVI назвал эту информацию не соответствующей действительности.

Ранее Лавров оценил перспективы контактов России с командой Трампа.

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