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Премьер Польши назвал Трампа «более пророссийским» президентом США

Премьер Польши Туск: Трамп более пророссийский, чем Байден

Одержавший победу на выборах президента США Дональд Трамп кажется «более пророссийским» по сравнению с его предшественником Джо Байденом, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам. Его слова передает РИА Новости.

«Я не открою Америки, говоря, что президент Трамп кажется более пророссийским, нежели президент Байден. И это, быть может, будет иметь серьезные последствия», — сказал польский премьер.

При этом Туск отметил, что Трамп способен удивлять непредсказуемыми решениями и маневрами.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков.

Телеканал Fox News сообщил, что Трамп набрал как минимум 295 голосов. Харрис уже признала поражение.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Европу предупредили о возможных требованиях Трампа насчет помощи Украине.

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Выборы в США - 2024
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