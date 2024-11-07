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Европу предупредили о возможных требованиях Трампа насчет помощи Украине

Bloomberg: Трамп может заставить Европу самостоятельно финансировать Украину

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Erin Scott/picture alliance/Consolidated/Global Look Press

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, объявивший о своей победе на выборах главы государства, после вступления в должность может заставить европейские страны самостоятельно решать проблемы с финансированием Украины. Об этом в статье для Bloomberg написал бывший командующий войсками НАТО на территории Европы, генерал американских войск в отставке Джеймс Ставридис.

Он не исключил, что после инаугурации нового президента Вашингтон направит союзникам запрос об увеличении расходов на оборону до 2,5–3% от ВВП. В частности, соответствующее требование может быть предъявлено Канаде и европейским государствам.

«Также последует требование, чтобы европейцы фактически взяли на себя финансирование Украины», — добавил Ставридис.

По его мнению, администрация Трампа не захочет заниматься украинским кризисом. В связи с этим ее подход к конфликту между Киевом и Москвой может свестись к предъявлению европейским державам требования самостоятельно разбираться с данной проблемой, резюмировал американский генерал.

Очередные выборы главы государства в США состоялись 5 ноября. Для победы одному из кандидатов — республиканцу Дональду Трампу или демократу Камале Харрис — надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. При этом телеканал Fox News сообщил, что первый набрал как минимум 295 голосов.

Еще до завершения обработки бюллетеней Трамп объявил себя 47-м американским президентом. Харрис также признала свое поражение.

Ранее в США назвали дату инаугурации нового главы государства.

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Выборы в США - 2024
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