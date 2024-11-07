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В Китае не подтвердили факт разговора Трампа и Си Цзиньпина

МИД Китая не подтвердил факт телефонного разговора Трампа и Си Цзиньпина

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Damir Sagolj/Reuters

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин не подтвердила факт телефонного разговора новоизбранного президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму Трампу по случаю его избрания на пост президента Соединенных Штатов.

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что председатель КНР Си Цзиньпин позвонил Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой на выборах президента США. Подробности разговора не приводились.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков.

Телеканал Fox News сообщил, что Трамп набрал как минимум 295 голосов. Харрис уже признала поражение.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Трамп обсудил с президентом Южной Кореи войска КНДР в России.

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Выборы в США - 2024
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