Си Цзиньпин позвонил Трампу и поздравил его с победой на выборах

Председатель КНР Си Цзиньпин позвонил Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой на выборах президента США. Об этом сообщает CNN.

Подробности разговора не приводятся.

Помимо китайского лидера Трампу также звонил британский премьер Кир Стармер.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп набрал минимум 277.

Сам политик уже объявил себя победителем. С победой его поздравили многие мировые лидеры.

О том, как оценивают победу Трампа на Украине, в России и в мире — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Харрис поздравила Трампа с победой на выборах президента США.