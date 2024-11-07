Трамп обсудил с президентом Южной Кореи войска КНДР в России

Избранный президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с главой Южной Кореи Юн Сок Ёлем, в ходе них политики обсудили предполагаемое присутствие войск КНДР в России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Трамп первым поднял тему Северной Кореи во время разговора, и они обсудили ряд вопросов, включая межконтинентальные баллистические ракеты, разрабатываемые Пхеньяном», — говорится в материале.

В ходе разговора Юн Сок Ёль заявил о намерении Сеула «защищать свой мир, установив идеальную позицию безопасности с новой администрацией в Вашингтоне». Также президент Южной Кореи отметил, что готов в ближайшее время провести встречу с Трампом, в рамках которой он предоставит дополнительные сведения по вопросу Северной Кореи.

31 октября государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия «задействует» силы Северной Кореи против Украины уже в ближайшее время. Он утверждал, что около 10 тысяч военнослужащих из КНДР находятся на территории Курской области.

6 ноября Совет Федерации единогласно одобрил ратификацию договора между Россией и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Согласно документу, страны будут оказывать помощь друг другу в случае нападения.

Ранее журналисты назвали неожиданное последствие возможной отправки войск КНДР в Россию.