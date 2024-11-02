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В США предположили, зачем Ким Чен Ын мог направить войска в Россию

WP: Ким Чен Ын мог отправить войска в Россию ради международного внимания

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Korean Central News Agency/AP

Лидер КНДР Ким Чен Ын мог отправить северокорейские войска на территорию России для потенциального участия в спецоперации, поскольку он хочет находиться в центре международного внимания. В своем материале газета The Washington Post предположила четыре причины, по которым Северная Корея могла бы направить солдат в РФ.

Как утверждают авторы материала, Северная Корея нуждается в деньгах и иностранной валюте, в связи с чем участие солдат в военном конфликте может принести стране необходимые финансовые ресурсы. Кроме того, Москва может предоставить Пхеньяну технологии в различных областях, в том числе для развития ядерной программы КНДР.

Принимая участие в боевых действиях, северокорейские солдаты получат боевой опыт, который может пригодиться стране в последующих конфликтах, пишет Washington Post. Кроме того, полагают авторы, Ким Чен Ын в данный момент находится там, где всегда хотел быть – в центре международного внимания.

31 октября государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в настоящее время в РФ якобы находятся около 10 тысяч военных из КНДР. По его словам, восемь тысяч северокорейских солдат пребывают на территории Курской области.

Глава американского внешнеполитического ведомства не смог предоставить никаких доказательств своих слов. Но это не помешало ему выразить уверенность, что уже «в ближайшие дни» военные из КНДР начнут принимать участие в боевых действиях против украинских формирований.

Ранее стало известно неожиданное последствие возможной отправки войск КНДР в Россию.

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