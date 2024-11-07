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Байден выступил с первым заявлением после поражения Харрис на выборах

Байден: выдвижение Харрис проходило при чрезвычайных обстоятельствах

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РИА Новости

Президент США Джо Байден выступил с первым заявлением после поражения его коллеги по Демократической партии и вице-президента страны Камалы Харрис на выборах главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Байдена, Харрис пришлось вступить в избирательную гонку «при чрезвычайных обстоятельствах», а ее кампания «олицетворяла то, чего можно было достичь». Байден отметил, что Харрис «с решимостью и радостью продолжит вести борьбу».

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп набрал минимум 277.

Сам политик уже объявил себя победителем. С победой его поздравили многие мировые лидеры.

О том, как оценивают победу Трампа на Украине, в России и в мире — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Харрис признала поражение и поздравила Трампа с победой на выборах президента США.

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Выборы в США - 2024
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