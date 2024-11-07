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Шольц рассказал о причинах отставки главы минфина ФРГ

Шольц: глава минфина Линднер не согласился с повышением расходов на Украину

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Jana Rodenbusch/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о причинах увольнения с должности министра финансов Кристиана Линднера. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шольца, к отставке министра привело его нежелание одобрить сразу два финансовых процесса — повышение расходов на поддержку Украины и инвестирование в будущее ФРГ. Противопоставление этих требований в стиле «или — или» Шольц назвал «ядом».

«Делать такие противопоставления неправильно и опасно. Это — вода на мельницу врагов нашей демократии», — заявил Шольц.

По словам канцлера, Линднер отклонил его инициативу по отходу от долговых правил при планировании госбюджета на 2025 год ради расходов на выплату субсидий из-за выросших цен на энергоносители, гарантий сохранения рабочих мест у немецких автопроизводителей, налоговых послаблений — с одновременным увеличением помощи Украине.

Шольц пояснил, что, с его точки зрения, предложенные им решения одновременно укрепляли бы внутреннюю, внешнюю и социальную безопасность. Но министр финансов не оценил их.

Об отставке главы минфина ФРГ стало известно 6 ноября.

После этого вице-канцлер Роберт Хабек объявил о распаде правящей в ФРГ коалиции (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «зеленые», Свободная демократическая партия (СвДП).

Ранее сообщалось, что Шольц поднимет в бундестаге вопрос о вотуме доверия правительству.

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